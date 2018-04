La tua azienda su LinkedIn? Fai che sia un successo

Se avete un sito internet vi capiterà di guidare le statistiche di accesso, che però spesso dicono poco su chi sono i visitatori. LinkedIn offre uno strumento gratuito per avere dei dati di analisi sul vostro sito internet molto preziosi, basati sulle informazioni dei profili LinkedIn di chi visita lo visita. Nel video in alto all’articolo i consigli di Alessandro Gini di Linkedin4Business per attivare gratuitamente questa funzione.

Di “trucchi” come questo ne esistono in realtà molti di più e saper utilizzare LinkedIn al meglio, oggi può davvero fare la differenza sia nella propria attività che nell’esperienza lavorativa.

Per questo motivo VareseNews in collaborazione con LinkedIn4Business propone due appuntamenti formativi dedicati a chi vuole imparare a sfruttare al meglio le potenzialità di questo social network.

I corsi, in programma il 17 aprile e il 4 maggio, si svolgeranno al centro convegni di Villa Cagnola, a Gazzada Schianno (VA).

17 aprile – LinkedIn Efficace

Per i liberi professionisti, i venditori, i dipendenti e gli studenti intraprendenti il corso giusto è “LinkedIn Efficace”. Il corso permette di imparare ad utilizzare in modo completo ed efficace LinkedIn in tutte le sue funzioni: ottimizzare il profilo secondo il proprio obiettivo, costruire una rete ampia e strategica, intrattenere relazioni attraverso i contenuti, trasformare i contatti in opportunità (prospect, candidati, partner…) .

Qui è possibile leggere il programma completo ed iscriversi.

4 maggio – LinkedIn Company Strategy

Per gli imprenditori, i titolari di PMI, i responsabili risorse umane e le persone di marketing e comunicazione , oltre a “LinkedIn Efficace” è disponibile anche “LinkedIn Company Strategy”, che permette di capire come portare un’azienda con successo su LinkedIn per la sua notorietà, per generare contatti commerciali, per attirare i migliori candidati.

Qui è possibile leggere il programma completo ed iscriversi.