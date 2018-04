La Varese design week comincia con una passeggiata sul ponte di vetro

Si è aperta oggi la terza edizione della Varese Design Week, con una inaugurazione in piazza del Podestà che ha visto anche l’apertura del Glass Emotional Bridge, installazione temporanea sospesa aperta proprio in piazza del Podestà.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta alle 11 alla presenza delle organizzatrici Nicoletta Romano, Silvia Giacometti, Silvana Barbato e Laura Sangiorgi, e da diversi rappresentanti dell’amministrazione varesina: il Sindaco Davide Galimberti, il Vice Sindaco Daniele Zanzi, l’Assessore alla cultura Roberto Cecchi e gli Assessori Ivana Perusin, Francesca Strazzi ed Andrea Civati.

Circondati da una piccola folla le istituzioni, le maestranze della Torsellini vetro che ha realizzato l’installazione nel cuore della città Giardino e i giornalisti hanno inaugurato il Glass Emotion Bridge, attraversandola per primi. L’installazione resterà aperta, a ingresso libero, per circa un mese.

«Siamo orgogliose e felici di questo risultato – dichiarano le organizzatrici – di un evento che sta crescendo ed animando Varese. Sono più di 40 le locations che ci accompagnano in questa avventura, altrettanti i designer e gli artisti che ci affiancano ed un calendario denso di eventi, per valorizzare Varese, una città che ben si presta ad essere protagonista di eventi di questo tipo».

Dopo un breve rinfresco in sinergia con La Piedigrotta e Biffi, dove i marshmallow colorati hanno dato la connotazione colorful all’evento, l’inaugurazione è proseguita in piazzetta San Francesco,per la posa delle panchine “Varesè” del designer Gianni Magnolia, ideata in occasione del concorso proposto durante la VDW2017, e donata alla città di Varese dall’azienda che ha deciso di commercializzarla, la TrackDesign.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito ufficiale.