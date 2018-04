La vetrata della sede leghista è stata presa a sassate

Atto vandalico? Atto intimidatorio? La sezione leghista di Somma Lombardo si sta interrogando su quanto accaduto alla vetrata della loro sede di via Binaghi a Mezzana, colpita e danneggiata da alcuni sassi.

È accaduto nella serata di giovedì 12 aprile, quando tra l’altro era in programma una riunione ad oggetto la videosorveglianza con un’altra sezione leghista.

«Mi chiedo – dice il segretario Alberto Barcaro -, è possibile che in questa società si debba arrivare ad essere controllati 24h su 24h per sperare di non incorrere in atti di violenza, furti, rapine o atti vandalici? L’operato della Lega a livello nazionale e a livello locale sta alimentando il proliferare di questi incivili che con questi atteggiamenti si vogliono mettere in contrapposizione a chi vuole far rispettare le leggi e le norme pur avendo visioni politiche differenti?»

I militanti hanno sporto regolare denuncia alle forze di polizia: «non nascondiamo una certa preoccupazione a livello locale in quanto i furti sono in continuo aumento e, per quanto ci riguarda, ogni volta che facciamo la festa abbiamo sempre sorprese con furti ed atti vandalici – dice Barcaro, che aggiunge – Abbiamo visto anche ultimamente cosa hanno fatto i centri sociali, abbiamo anche avuto visione di un insegnante che partecipava attivamente a queste manifestazioni,organizzate solo per distruggere! Non voglio assolutamente fare considerazioni che possano essere fraintese, ma se chi deve insegnare ai nostri figli i principi della vita e delle regole tra le altre cose,si permette di manifestare ed aggredire “uomini dello stato”, sinceramente siamo una società che ha dei grossi problemi».

Immediata è arrivata anche la condanna dell’accaduto da parte del sindaco di centrosinistra Stefano Bellaria che ha detto: «ai Segretari Cittadino e Provinciale e a tutti i militanti, va la piena solidarietà mia e dell’amministrazione Sommese. Il dialogo ed il confronto civile e democratico sono gli unici strumenti dell’azione politica. Auspico che i responsabili siano prontamente individuati, così da poter rispondere delle loro vigliacche azioni».