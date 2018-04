L’agricoltura dietro casa, con gli orti urbani

Anche Oggiona con Santo Stefano scommette sugli orti urbani: saranno inaugurati sabato 7 aprile i nuovi spazi per la coltivazione, affidati ai cittadini che ne hanno fatto richiesta.

Oggiona con Santo Stefano è un paese che non ha più molti legami con l’agricoltura, visto che negli anni Sessanta-Settanta è diventata una realtà soprattutto industriale e artigianale. Eppure anche qui è bello riscoprire un po’ di legame con la terra: i nuovi orti urbani sono stati realizzati su una striscia di terreno in via Firenze, zona residenziale di Santo Stefano.

«Sono ventuno spazi da 4,5 per 10 metri, assegnati tramite sorteggio a che ne ha fatto richiesta» spiega il consigliere comunale Mattia Malpeli. L’inaugurazione di sabato prevede il taglio nastro, la consegna delle chiavi del cancellato d’ingresso agli affittuari, la benedizione e un rinfresco offerto dalla sezione degli alpini di Oggiona con Santo Stefano.