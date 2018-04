L’allestimento green di Caporaso per le “Design Answers”

In occasione della Milano Design Week 2018, il 39° piano del grattacielo di Palazzo Lombardia ospita la mostra “Design Answers”, che raccoglie venti oggetti premiati in varie edizioni del Compasso d’oro. Questo evento, organizzato e curato da ADI Lombardia e Regione Lombardia, ha una particolarità ‘green’: l’allestimento sostenibile realizzato Lessmore ecodesign in collaborazione con l’arch. Giorgio Caporaso e con Olivares su progetto di Antonella Andriani, Massimo Farinatti, Ambrogio Rossari e Andrea Rovatti di ADI Lombardia. Una scelta che porta nella sede di Regione Lombardia in pieno quartiere Isola un pizzico di creatività varesina, grazie alla collaborazione con Giorgio Caporaso, da anni esponente del design green-oriented giocato sul cartone e su altri materiali ecosostenibili.

In piena sintonia con le nuove sfide del design, sempre in prima linea quando si tratta di stili di vita contemporanei, l’allestimento di questa mostra 2018 manifesta l’incontro fra stile e sostenibilità utilizzando cartone al 100% riciclabile e in parte già riciclato. Questo allestimento rientra nelle intenzioni del ‘design circolare’ cioè pensato per ottimizzare il più possibile il materiale utilizzato e per ridurre scarti e dispersioni energetiche e di materiale. Modulare e componibile, l’allestimento è stato progettato per essere facile da montare e smontare, per essere trasportato in modo snello e per questo meno inquinante. Anche l’illuminazione è stata pensata per un basso consumo di energia, grazie all’impiego di luci a LED. In caso di necessità tutti i moduli allestitivi sono riparabili in quanto in ognuno è possibile sostituire, facilmente essendo inseriti ad incastro, un singolo elemento danneggiato o maggiormente usurato. Tutti i componenti dell’allestimento, inoltre, sono disassemblabili tra loro per andare allo smaltimento differenziato e per essere riciclati.

Design Answers

17 – 22 aprile 2018

Belvedere di Palazzo Lombardia

Ingresso N1, p.zza Città di Lombardia 1, Milano

Orari di apertura: 17, 18, 19 aprile: ore 18 – 22

20 aprile: ore 15 – 22

21, 22 aprile, ore 10.00 – 22