Lara Comi premiata per il suo impegno a favore delle imprese

«Ringrazio Confcommercio, Conftrasporto e il vicepresidente Paolo Uggè, che mi hanno premiato per il mio impegno in Europa a favore delle imprese». Lo scrive sui suoi profili social Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia è vicepresidente del Gruppo PPE, che questa mattina a Bruxelles ha ricevuto una medaglia dal vicepresidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Paolo Uggè, nel corso della sessione della due giorni di programma di Confcommercio-Conftrasporto con 50 studenti dell’Università Cattolica di Milano che ha visto come docente d’eccezione il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.

«Proseguiremo insieme in questa direzione per far sì che l’Italia conti di più nelle scelte importanti per il futuro dell’Europa – le parole rivolte da Lara Comi alla delegazione di Confcommercio-Conftrasporto – questo riconoscimento è per me motivo di orgoglio ma anche stimolo a continuare a battermi con rinnovato impegno in Parlamento Europeo sui temi della tutela del Made in Italy, dello sviluppo delle infrastrutture e delle Imprese».