L’archistar Libeskind: “Varese mi ricorda la Primavera di Vivaldi”

La primavera di Vivaldi. E’ a questa musica che Daniel Libeskind paragona Varese dopo un’intera giornata a camminare per le sue vie. Dal Sacro Monte a Villa Panza passando per vie e piazze della Città Giardino l’Archistar a percorso la città prima di un incontro pubblico organizzato da The European House Ambrosetti.

«Musica e architettura sono molto simili nel senso che anche l’archittettura non può fare a meno dell’armonia tra la forme» ha detto Libeskind, che ha da sempre accompagnato la passione per l’architettura a quella per la musica. E così la scelta della Primavera dato che «ho visto molta armonia tra la città e la natura; Varese è una città molto bella».

Libeskind è rimasto particolarmente colpito dal Sacro Monte, un’opera che mostra come «l’uomo è stato capace di inserirsi con l’architettura in un luogo e grazie alla forza delle fede ha realizzato una cosa sorprendente. Questo può accadere anche in altri luoghi e Varese in questo ha moltissime potenzialità». Secondo Daniel Libeskind per rivoluzionare le città «non servono grandi budget ma grandi sogni» perchè «l’importante è avere creatività e pensare a ciò che la città vuole diventare, qual è il suo sogno».

Un sogno che «deve essere rivolto al futuro ma essere sempre legato al passato» e in questo senso Varese è «un esempio che è partito dalla consapevolezza di quello che è stato». Ma qualunque sia il destino delle città quello che Libeskind vuole sottolineare è che «le città diventino attraenti per i giovani, in modo che tornino e costruiscano il loro futuro».