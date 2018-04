L’arcivescovo Delpini ad Arsago nel ricordo di Arnolfo

Entrano nel vivo i festeggiamenti per il Millenario Arnolfiano, con un mese di maggio ricco di appuntamenti ed eventi. Tutto sulla tratta Arsago Seprio-Milano, in onere all’arsaghese che mille anni fa divenne successore di Sant’Ambrogio come arcivescovo.

Martedì 8 maggio 2018 è in programma la Santa Messa presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano: sarà l’occasione per aprire ufficialmente le celebrazioni, alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana, del Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e di molti sindaci del territorio. Non mancheranno ovviamente le associazioni e i cittadini arsaghesi.

La cerimonia avrà luogo alle ore 21.00 nella splendida basilica prepositurale di San Vittore in Arsago Seprio.

Sabato 5 maggio si terrà il primo dei due convegni dedicati ad Arsago e ad Arnolfo II. I temi trattati in questo incontro coinvolgeranno la storia della Pieve e del complesso romanico della Basilica di S. Vittore e del Battistero di S. Giovanni: uno dei più importanti centri religiosi della Lombardia. Sarà anche l’occasione per approfondire archeologicamente e storicamente la sequenza edilizia della Pieve arsaghese e il suo territorio, derivati ambedue dalla funzione di centro territoriale che Arsago rivestì già in età romana.

Sabato 12 maggio, invece, i festeggiamenti si trasferiranno a Milano dove sarà possibile visitare la basilica di S. Ambrogio e la chiesa di S. Vittore al corpo. (iscrizioni presso la segreteria parrocchiale)

Non saranno neppure dimenticati i bambini ed i ragazzi per i quali è stato predisposto “Ritorno al presente”, un appuntamento di park&read in calendario per sabato 19 maggio.