Lasciti solidali e come funzionano, se ne parla alla sede Unicef

Dal 9 aprile al 19 giugno, grazie all’impegno dei Volontari Unicef dei rispettivi Comitati Provinciali e con il Patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, nelle città di Salerno, Napoli, Varese, Perugia, Firenze, Grosseto, Siena, Padova, Pescara e Nuoro si svolgeranno incontri aperti alla cittadinanza per fare cultura sui lasciti solidali, gesti di generosità alla portata di tutti.

L’iniziativa alla sua terza edizione nasce con l’intento di sensibilizzare e informare sul tema dei lasciti solidali ma anche offrire un servizio di consulenza al pubblico in materia successoria.

Notai delegati dai rispettivi Consigli Provinciali Notarili saranno infatti a disposizione dei cittadini che vorranno partecipare, per spiegare cosa prevede la legge italiana in materia di diritto successorio, fornendo risposte ai quesiti su tale materia.

L’appuntamento di Varese avrà luogo presso il CVV – Coordinamento Volontariato Varese in Via Maspero 20 – sabato 14 aprile dalle ore 16 alle ore 18.

“L’obiettivo dell’incontro è offrire, anche grazie alla generosa presenza del Notaio Paola Nicolosi, informazioni su una materia tecnica e apparentemente distante dalla vita di tutti i giorni quale il diritto delle successioni – dichiara la Presidente del Comitato Provinciale per l’UNICEF Elsa Maria Garatti. Sostenere con una disposizione testamentaria l’UNICEF significa fare molto per i bambini di cui l’UNICEF si prende cura.

Tengo a sottolineare che i lasciti si trasformano in vaccini, in acqua sicura, in cibi iperproteici per la lotta alla malnutrizione, nella possibilità di andare a scuola e di essere protetti dallo sfruttamento del lavoro minorile o sessuale.

Di tutto questo parleremo durante l’incontro e invitiamo tutti coloro che vogliono saperne di più a partecipare”.

Sul sito dell’UNICEF www.unicef.it/lasciti è possibile trovare esempi dei progetti finanziati grazie ai lasciti solidali e anche richiedere gratuitamente la Guida ai lasciti testamentari UNICEF che gode del patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Questo il calendario completo degli incontri dal 9 aprile al 19 giugno:

Salerno 9 aprile, Napoli 10, Varese 14 aprile, Perugia 27 aprile, Firenze 2 maggio, Grosseto, 3 maggio, Siena, 4 maggio, Padova 9 maggio, Pescara 12 giugno, Nuoro 19 giugno.

Per informazioni e adesioni UNICEF Comitato Provinciale di Varese tel.0332238640; comitato.varese@unicef.it