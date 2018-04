L’assemblea di Openjobmetis approva il bilancio e conferma Rasizza

L’assemblea degli azionisti di Openjobmetis spa agenzia per il lavoro quotata al mercato azionario nel segmento Star di Borsa Italiana ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato quello consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 che evidenzia ricavi pari a 583,9 milioni con una crescita del 26,7% rispetto al 2016, un Ebitda (margine operativo lordo) che si attesta a 22 milioni di euro, in aumento del 29,8% rispetto al 2016, per chiudere con un utile di esercizio pari a 12,2 milioni che sale del 32,2 % rispetto al 2016.

Migliora la posizione finanziaria netta negativa per 35 milioni di euro ed evidenzia un miglioramento di 5,8 milioni di euro rispetto alla posizione finanziaria netta del 31 dicembre 2016. La capogruppo Openjobmetis spa chiude con un utile netto di esercizio pari a circa 11,3 milioni rispetto agli 8,9 milioni nel 2016. I ricavi della Openjobmetis spa si attestano a 578,1 milioni con un incremento di 122,1 milioni rispetto ai ricavi dell’esercizio precedente, pari a 456 milioni. Il risultato operativo (EBIT) è pari a 14,7 milioni rispetto a 11,9 milioni del 2016.