L’Audi R8 vince la “3 Ore di Monza”

L’autodromo di Monza ha visto domenica scorsa la disputa della tradizionale “3 Ore” dedicata alle vetture gran turismo, valida per il rinomato campionato “Blancpain Endurance Series”.

La gara è stata vinta dalla Audi R8 LMS del team WRT affidata a Dries Vanthoor, Christopher Mies e Alex Riberas. Un successo in bilico fino all’ultimo perché la Mercedes-AMG GT3 di Maxi Buhk, Alvaro Parente, Maxi Götz (Strakka Racing) ha chiuso al secondo posto per appena 2″. Terza posizione per l’altra Mercedes del team Black Falcon, pilotata da Luca Stolz, Yelmer Buurman, Maro Engel. (Nella foto la vettura vincitrice / M.Losi-VareseNews)

La classifica della Silver Cup è invece stata vinta dal trio formato da Alex Fontana, Adrian Zaugg, Mikael Grenier a bordo della Jaguar Emil Frey G3. Categoria Pro-Am invece appannaggio della Ferrari 488 GT della Rinaldi Racing, affidata ai piloti Rinat Salikhov, Alexander Mattschull, Dominik Schwager.

Alla “3 Ore” ha partecipato anche Raffaele Marciello, il pilota italo-svizzero che gareggia con licenza varesina: “Lello” era a bordo della Mercedes-Amg GT3 del Team Akka (insieme a Tristan Vautier e Daniel Juncadella) che ha concluso la prova all’11° posto.