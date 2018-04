Lauree specialistiche: in 300 alla ricerca della proposta migliore

Trecentotrenta tra laureandi e laureati triennali hanno preso parte oggi, giovedì 12 aprile, all’Open Day delle Lauree Magistrali dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese, nel Campus di Bizzozero; a Como nel Polo umanistico di Sant’Abbondio e nel Polo scientifico di via Valleggio.

La presentazione dei corsi di laurea magistrale è stata affidata ai presidenti di corso, ai laureandi e laureati dell’Ateneo. A Varese sono stati presentati i corsi di laurea magistrale di area economica “Global entrepreneurship economics and management (GEEM)” ed “Economia, diritto e finanza d’impresa (EDIFI)”; in “Informatica”; in “Scienze e Tecniche della Comunicazione”; in “Scienze Ambientali”; i corsi di laurea magistrale di area biologica e biotecnologica “Biotecnologie molecolari e industriali” e “Biomedical Sciences”.

A Como, nel Polo di S. Abbondio il corso di laurea magistrale in “Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale” e nel Polo scientifico di via Valleggio i corsi di laurea magistrale in “Fisica”, “Matematica”, “Chimica” e “Scienze Ambientali”.

L’Open day è stato anche l’occasione per presentare i programmi di doppia laurea: sette corsi di laurea Magistrale dell’Università degli Studi dell’Insubria offrono infatti l’opportunità di conseguire il doppio titolo, con un solo percorso di studio e avendo trascorso un periodo all’estero nell’Università partner si ottengono sia il titolo di studio italiano che quello straniero.

I Corsi di laurea magistrale hanno visto negli ultimi anni un interesse crescente da parte dei laureati triennali di altri Atenei: per il 2017/18 sono oltre un terzo gli immatricolati alle Magistrali che hanno conseguito la laurea triennale in altre Università.

Per informazioni: www.uninsubria.it/openday-lm