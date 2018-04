Lavorare nel turismo

In questi ultimi anni il settore del turismo ha dovuto affrontare cambiamenti che hanno inciso sullo scenario occupazionale con un focus sulle competenze richieste agli operatori del settore che sono aumentate e diventate più articolate.

Resta un punto fondamentale per le aziende circondarsi di figure professionali, formate e capaci di relazionarsi e di instaurare un rapporto empatico con i clienti divenendo una risorsa preziosa e capace di attrarre l’interesse degli ospiti.

Per il settore turistico la rilevanza della soddisfazione del cliente diventa componente fondamentale anche per divenire più competitivi sul mercato.

Stante l’incremento positivo registrato in relazione al passaggio di turisti nella nostra Provincia durante il 2017, diventa importante creare un sistema ricettivo capace di affrontare le richieste e le necessità degli ospiti che transitano nel nostro territorio e non meno importante è il promuovere iniziative a favore della qualificazione e della collocazione lavorativa dei giovani.

E’ per questo che l’Ente Bilaterale del Turismo di Varese in accordo con l’Agenzia Formativa, ha deciso di promuovere un percorso formativo idoneo alla formazione di “Addetti sala e piccola caffetteria” finalizzato a far acquisire ai partecipanti le competenze ed abilità di base per operare nei servizi di sala e bar.

Il prossimo 16 Aprile partirà il primo corso, totalmente gratuito e rivolto a inoccupati che hanno compiuto il 18mo anno di età ed in possesso di un Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di lavorare in bar, ristoranti o alberghi durante il periodo estivo mediante l’attivazione di tirocini extracurriculari o in alternativa contratti di lavoro flessibili o a termine che permetteranno agli allievi di arricchire le abilità e di svilupparne di nuove, attraverso il diretto contatto con il mondo del lavoro.

Tutte le info per iscriversi

Obiettivi del progetto

Il piano formativo sarà finalizzato ad offrire una prima formazione a coloro che intendano inserirsi professionalmente nell’ambito dei servizi di sala e bar, acquisendo conoscenze ed abilità teorico/pratiche, in grado di rispondere in modo efficace e competente alle esigenze di un comparto in continua evoluzione ed espansione.

Struttura del percorso

Il corso, della durata complessiva di 52 ore, sarà articolato in tre moduli:

MODULO 1: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (8 ORE)

MODULO 2: IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE (4 ORE)

MODULO 3: I SERVIZI DI SALA E BAR (40 ORE)

Contenuti formativi tecnico-pratici

Accoglienza e relazione con il cliente

Il lavoro in team

Organizzazione e servizio al bar

Piccola caffetteria: macchinari e preparazione delle bevande calde

Tramezzini, snack, piatti da tavola fredda

Organizzazione e servizio di sala

Allestimenti di sala per eventi

Sede di svolgimento

Lezioni tecnico-pratiche: Agenzia Formativa via Monte Generoso, 71/a – Varese

Lezioni sicurezza, Haccp: Ente Bilaterale del Turismo, via Valle Venosta, 4 – Varese

Attestazioni

Al termine del corso verranno rilasciati l’Attestato di Sicurezza nei luoghi di lavoro specifico per la mansione art. 37, l’Attestato Haccp e l’Attestato di Frequenza al corso di “Addetto piccola caffetteria e servizio di sala”, a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di formazione tecnico-specialistiche

Il Tirocinio

L’inserimento del corsista in aziende del settore per un periodo di tirocinio minimo di 2 mesi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

I requisiti

I requisiti di ammissione sono il Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), l’aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso e, per gli allievi stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità, documentazione attestante la capacità di espressione e comprensione orale e scritta della lingua italiana a livello A2 europeo (in assenza della stessa provvederà l’Ente a testarne il livello)

Iscrizioni

Le iscrizioni al corso sono aperte presso la segreteria dei corsi adulti di Agenzia Formativa della Provincia di Varese via Monte Generoso, 71/a

Tel. 0332 810421

e-mail segreteria.adulti@agenziaformativa.va.it

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30; il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30.

Il corso è gratuito ed a numero chiuso.

In caso di superamento del numero massimo di partecipanti si terrà conto della data di presentazione della richiesta.