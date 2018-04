Lavori in corso in piazza Podestà: è la Varese Design Week

La struttura sarà alta 5 metri, avrà un ingombro a terra di 12 x 4 metri. La composizione dell’installazione prevede 3 elementi principali connessi tra loro a formare il percorso che caratterizza l’allestimento: una scala, una passerella e un terrazzo.

La scala si svilupperà in 3 rampe con 120 cm di passaggio. La passerella, parte centrale e più emozionale dell’allestimento, larga 120 cm e lunga 4 metri, sarà in vetro extratrasparente temprato stratificato di circa 4 cm di spessore; sui due lati per tutta la lunghezza, parapetti in vetro extratrasparente temprato stratificato anticaduta, fissati in appositi profili in alluminio. Esternamente ai parapetti, una cascata con effetto muro d’acqua per gli osservatori a livello strada. Il terrazzo infine sarà l’ambiente di arrivo, con superficie di 4 x 4 metri completamente trasparente, con pavimento e parapetti in vetro come per la passerella.

La Glass Emotion Bridge verrà inaugurata insieme alla Varese Design Week, il 12 aprile alle 11.