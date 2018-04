Lazaar, tentazioni a stelle e strisce per andare al mondiale

L’esperienza al Benevento non è stata positiva per Achraf Lazaar, giocatore marocchino cresciuto nel varesotto e nel Varese.

Proprio per questa sfortunata stagione l’esterno sinistro è uscito anche dalle convocazioni della sua nazionale (12 presenze per lui fino a oggi), che parteciperà al prossimo Campionato Mondiale in Russia.

L’idea di Achraf, ancora di proprietà del Newcastle, è quindi quella di provare l’avventura nella Mls (Major League Soccer), ovvero il massimo campionato di calcio degli Stati Uniti.

Lazaar proverà così a farsi tesserare da una formazione statunitense, giocare qualche gara ritrovando la forma migliore, e cercare di convincere il selezionatore francese della nazionale marocchina Hervé Renard a inserirlo nella lista per i campionati mondiali.

«Mi manca da morire la mia nazionale – ha scritto Achraf sul suo profilo Facebook –. Ho fatto e mi sento parte del gruppo. Ho giocato le gare di qualificazione al Mondiale e darò tutto per stesso per riuscire a conquistare la convocazione».