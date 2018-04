Le buche sulla sp 36 mandano un tir nel fossato

Un camion è finito nel fossato a lato della strada, lungo la strada provinciale 36 all’altezza di Cazzago Brabbia. L’incidente si è verificato attorno alle 14 di oggi, mercoledì, probabilmente a causa delle numerose buche nell’asfalto che la Provincia ha promesso di sistemare già tre settimane fa.

Proprio la pioggia di questo inizio di primavera, infatti, ha aperto numerose voragini nell’asfalto che stanno creando problemi alle migliaia di automobilisti che percorrono l’arteria ogni giorno.

Sul posto è arrivata un’autogru dei Vigili del Fuoco per rimettere in strada il mezzo. Al momento si viaggia a senso unico alternato ma potrebbe essere necessario chiudere la strada per la rimozione.