Le farfalle non passano al Pala Igor

(immagine di repertorio)

In un Pala Igor quasi esaurito, la Unet E-Work Busto Arsizio perde con un netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-16) contro le padrone di casa della Igor Gorgonzola Novara. Pesa come un macigno l’assenza di Diouf, bloccata in panchina dal mal di schiena, mentre dall’altra parte della rete Egonu e Plak sono in forma smagliante e si fanno vedere, ma in generale tutta Novara mette in campo una prestazione si alto livello.

Brutta partita per Busto che non riesce mai a essere incisiva e subisce l’attacco delle biancorosse. Gennari è la top scorer UYBA con 14 punti (di cui 1 ace) ed è l’unica che cerca di tenrere alto il ritmo di gioco.

Dopo di lei Bartsche termina la gara con 8 punti e Piani con 7 (1 ace), non riuscendo mai a essere incisiva e facendo sentire la mancanza di Valentina Diouf. Dall’alta parte Egonu segna 22 punti (3 muri) e Plak 15 (5 muri). Bene anche Gibbemeyer (6) e Piccinini (7). In generale novara gioca meglio a muro ed è maggiromete incisiva in battuta e anche in attacco, mentre Busto, pur difendendo molti palloni, manca nella fase di contrattacco e Orro non ripete la prestazione di grandissimo livello vista in gara 3 contro Monza.

A fine gara Mencarelli non può certo dirsi contento della prestazione delle sue ragazze, ma si riserva di aspettare a fare analisi: “Abbiamo mancato sulle palle di rigiocata e sul contrattacco. Abbiamo difeso molto ma in contrattacco non avevamo la palla giusta. Vittoria era forse un po’ fuori tempo ma voglio aspettare la prossima gara per fare delle valutazioni, ci sono state delle situazioni abbatanza ricorrenti dove vorrei spendermi un po’, soprattutto per quanto attiene le competenze di ricostruzione. Non è sicuramente quello il nostro livello, oggi è mancato, di solito sapiamo fare molto meglio”.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Piani opposto, Berti e Stufi al centro, Bartsch e Gennari in attacco, Spirito libero.

Il primo set inizia con grande equilibrio con le due formazioni che si rocorrono punto a punto (15-15) dando grande spettacolo. Novara approfitta di alcune imprecisioni biancorosse e vola sul 20-16. Mencarelli prova a inserire Botezat su Berti per provare a mettere nuova energia a muro. Egonu mette in campo il 24-20 e poi segna anche il 25-21.

Nel secondo parziale le padrone di casa so portano subito sul 2-0 ma le biancorosse recuperano e la situazione torna in parità. Sul 10-8 Mencarelli ferma il gioco e si mette da una parte a parlare fitto fitto con la sua regista, Orro, mentre Musso parla con la squadra, chiedendo anche maggiroe incisività e precisione in battuta. Al rientro in campo le farfalle recuperano terreno ma Egonu non ci sta e inizia a martellare la difesa bustocca, troppo imprecisa (21-17). Piani spara fuori e il muro di Piccinini segna il 25-19.

Nel terzo set sono ancora le piemontesi a condurre (11-9), sfruttando le indecisioni delle avversarie. Gennari prova a tenere le sue compagne in corsa ma Novara va a +6 (20-14). Plak mura il tentativo di attacco di Piani (24-16) e Vasilantonaki segna il 25-16.