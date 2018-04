Le frontiere dell’innovazione, imprese varesine di fronte alla sfida digitale 

Come cambiano i processi, i tempi e i luoghi di lavoro all’interno dell’impresa intelligente? Alla domanda darà una risposta, con il racconto di casi aziendali concreti, il terzo appuntamento del ciclo “Le frontiere dell’innovazione”, organizzato dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese con l’obiettivo di accompagnare le imprese in un percorso di evoluzione digitale che sempre più deve far parte della strategia di ogni azienda.

L’appuntamento sul tema “Intelligent Workplace” si terrà giovedì 5 aprile 2018, alle ore 11.00, nella sede di Elmec Informatica spa, a Brunello, in via Pret, 1. Il ciclo “Le frontiere dell’innovazione” parte dal presupposto che la trasformazione digitale non sia solo un cambiamento tecnologico, ma qualcosa che sta modificando profondamente il nostro lavoro, il nostro tempo libero, la nostra cultura; in una parola la nostra società. È quindi innanzitutto un abilitatore del cambiamento.

Per questo l’Unione Industriali ha voluto porre il focus degli incontri sulle persone e sulle strutture organizzative, con un approccio empirico basato sull’analisi di casi concreti, nel contesto produttivo della provincia di Varese. In questo terzo appuntamento a fare da case history saranno le testimonianze dei padroni di casa di Elmec Informatica spa e di Stanley Black & Decker Italia srl, presente sul territorio con lo storico marchio Usag.

Programma:

Ore 10.30 Registrazione e welcome coffee

Ore 11.00 Presentazione dell’incontro:

· Marco De Battista, Coordinatore Aree Economiche dell’Unione Industriali.

Ore 11.15 Come cambiano i processi, i tempi e i luoghi di lavoro:

· Rinaldo Corti, Amministratore Delegato Elmec Informatica spa;

· Roberto Trentini, Direttore Risorse Umane Elmec Informatica spa;

· Giovanni Minuti, Workplace Services Manager Elmec Informatica spa.

Ore 12.15 Digital transformation e impatto sui processi nel customer service:

· Daniele Turato, Service Manager Stanley Black & Decker Italia srl.

Ore 12.45 DOMANDE E RISPOSTE