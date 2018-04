Le iniziative del 25 Aprile a Legnano

Prenderanno il via sabato 21 aprile le manifestazioni per la celebrazione della Festa della Liberazione con l’inaugurazione, alle 18 nei locali della Biblioteca Civica Augusto Marinoni di via Cavour, della mostra “Stampa clandestina” dedicata ai giornali della Resistenza italiana a cui parteciperà il presidente della sezione ANPI di Legnano, Primo Minelli. La mostra resterà aperta fino al prossimo 7 maggio.

Sempre sabato 21 aprile, alle 10.30, nella sala degli stemmi a palazzo Malinverni, si terrà la premiazione dei vincitori del concorso per ricordare le figure della resistenza e valorizzare i segni che, in città, ne perpetuano la memoria (monumenti, lapidi e simili). Il concorso, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che potevano presentare scritti, opere grafiche, video, è stato organizzato da Anpi Legnano con Comune e Amga Spa. Interverranno il sindaco, Gianbattista Fratus, il presidente della sezione locale Anpi, Primo Minelli, e la presidentessa di Amga Spa, Catry Ostinelli.

Mercoledì 25 aprile a partire dalle 10, inizieranno le celebrazioni ufficiali per ricordare il 73esimo anniversario della Liberazione. Come ormai da tradizione, l’appuntamento è fissato in piazza San Magno da dove partirà il corteo che porterà alla deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Partigiani di Largo Tosi (parco Falcone e Borsellino). Alle 10,15 saranno ricevute le autorità che saranno accolte dall’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte degli studenti delle scuole primarie Pascoli e Manzoni. A seguire discorso del sindaco Gianbattista Fratus a cui seguiranno alcuni interventi degli studenti delle scuole secondarie della città. Chiuderà questa prima fase della commemorazione il presidente dell’ANPI di Legnano Primo Minelli.

Al termine dei discorsi ufficiali, il corteo si dirigerà al cimitero Monumentale, accompagnato dalla Corpo Bandistico Legnanese, dove saranno deposte due corone di fiori: una alla Cappella ai Caduti della 2^ Guerra Mondiale, con lettura della preghiera al soldato, la seconda al Campo Partigiani, con lettura della preghiera al partigiano e un momento di riflessione a cura di don Fabio Viscardi e la benedizione delle tombe.

Le commemorazioni continueranno poi nel pomeriggio, all’oratorio dei Magi, nel quartiere Olmina, con l’esecuzione del concerto del Corpo Bandistico di Legnano (alle 16) e, a seguire, la commemorazione del presidente onorario dell’ANPI di Legnano, Luigi Botta, e dell’amministrazione comunale. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il 28 aprile, infine, con inizio alle 16 nei locali della Biblioteca, si terrà una conferenza dedicata a Mauro Venegoni, partigiano e medaglia d’oro al valor militare, condotta da Giancarlo Restelli.

Il 25 Aprile a Legnano è anche il concerto al centro sociale Il Salice di Mazzafame. Quest’anno dale 15 sul palco ci saranno i Punkreas, storica punk band legnanese conosciuta in tutta Italia. Alle 12 sarà possibile pranzare con la band.

Le altre iniziative a contorno della festa si terranno venerdì 20, ore 21, con la compagnia dei Gelosi che poretranno lo spettacolo teatrale “Possa il mio sangue servire” uomini e donne della resistenza. Dalle ore 19 è aperta la pizzeria “Il Salice”. Domenica 22 arile, inoltre, “Aspettando il 25 aprile” dalle ore 15: presentazione del libro l’Orto Fascista” di E. Masina, incontro/dibattito con il prof. Restelli “La resistenza sconosciuta” sulla figura di Mauro Venegoni.

Contributo musicale dei Numantini. Dalle ore 19 è aperta la pizzeria “Il Salice”.