Le piante di montagna per il giardino o il terrazzo

Non badare alla gerla sulle spalle pesa ma ci farai l ͚abitudine. Ogni giorno del mese strattoni e tiri ne sopporti il peso da mattina a sera. Solo quando dormi o preghi in chiesa fantastichi che nemmeno pesa. Sospiri di sollievo deponi le gerle stravaccato sul prato te ne fai scherno DI

“La Gerla” di Roberto Genazzini

Sicuramente ognuno di noi, per eredità dentro ha un pezzetto di contadino, anche se il nostro pollice non sempre è tendente al verde, anche per noi che molte volte abitiamo in città come per chi si occupa di campagna il tema della pioggia è un tema ricorrente tra i dialoghi quotidiani.

Speciale Giardinaggio 2018

Leggendo la poesia del caro amico Roberto, di cui vi consiglio una lettura di qualche suo libro a luglio sotto un albero, coinvolgente romanzo di frontiera (non posso dire altro per non farvi perder il gusto della lettura), ho pensato al profumo del maggese del primo taglio del fieno una ricorrenza oggi dimenticata da più ma di vitale importanza nel mondo agricolo. Oggi anche le mie radici rurali stanno uscendo, ma qui dalla finestra vedendo i campi sotto di me ricordo il profumo la sera dopo una giornata di sole, dell’erba appena tagliata che, ancora prima di essiccare completamente, veniva girata con il ranghinatore e aveva ancora un altro profumo un’altra emozione, quel aroma e quell’aria caldina la sera che siglavano che la primavera era arrivata.

In estate vedevo le stesse scene in Val grande, con queste donne esili come la nonna Giuditta che con la gerla salivano monti e tornavano cariche di erba fresca per l’immediato o di fieno che già a giugno riponevano nel fienile per far scorta, per i lungo e freddo inverno.

Cari giardinieri mi sono lasciato andare a ricordi ma proprio di piante di montagna oggi vi voglio parlare, chi di voi non ha una Roncaglia colma di piante perenni quasi fossimo tutti degli alpinisti che con fatica scavano ruzzolano, invece che sulle vette, nel proprio giardino. E allora, se non lo avete mai fatto, questo è il periodo per conoscere ed avvicinarsi alle erbacee perenni .Vi voglio avvisare prima state entrando in tunnel da cui sarà͛ difficile uscire, perché non crediate che collezionarle tutte sarà come concludere un album dei calciatori Panini.

Quest͛’anno con mio figlio ho avuto la gioia di riaverlo tra le mani, ma quante figurine hanno aggiunto? Quando ci si appassiona alle erbacce perenni il giardino non basta più e il balcone si riempirà di vasi. Createvi una divisione mentale per collezionarle per fioritura, così da avere un giardino sempre fiorito da quelle di inizio stagione, Iberis Sempervirens (già a gennaio bianco e spumeggiante) alle Aubrezie e Pholox che vi coloraeanno di tonalita viola e rosacee il giardino, per poi passare a quelle estive come Erigeron ,Gaillardie Pestemon Rudbeklie Anemoni e non dimentiochiamoci delle graminacee verdi blumarroni rosse pennelate di colore nel giardino.

Mi scuso se tratto in modo così veloce questo argomento che meriterebbe libri e giorni di racconti, ma questo è un invito a chieder di queste piante che sono tutte accomunate dalla facile gestione se le posizionate alla giusta esposizione si autoriproducono, tendenzialmente invadono il giardino e soprattutto sono a ridottissima manutenzione. Avremo occasione di affrontare l͛argomento in più puntate, vi invito ad andare sul canale di You tube di Agricola del lago abbiamo preparato dei tutorial che parlano di questi argomenti.

Oramai sapete già cosa fare a maggio, ma non smetterò mai di ricordarvi di concimare il vostro giardino, soprattutto le piante stagionali usate dei concimi idrosolubili con elevato contenuto di potassio che serve a migliorare e potenziare le fioriture. Il potassio è il terzo numerino che trovate sulla didascalia del contenuto di tutti i concimi. In questo periodo nell’orto potete trapiantare di tutto e di più. In giardino e͛ ora di diserbare il prato, sia contro le infestanti dicotiledoni a foglia larga che contro le graminacee le monocotiledoni con prodotti post emergenza una e pre emergenza.