Le salite di Brenta accolgono il Piede d’Oro

Prosegue con il tradizionale appuntamento di Brenta la stagione del Piede d’Oro, giunta alla corsa numero cinque del 2018: la “Su e giò per i runchitt”.

La gara organizzata dalla locale Pro Loco si disputerà per la 34a volta e avrà come quartier generale la località di San Quirico, “arroccata” intorno alla storica chiesetta che è uno dei simboli del paese valcuviano.

Il percorso “lungo” è ridotto in termini di chilometraggio rispetto ad altre prove ma è anche molto impegnativo per via dei tratti in salita: i 7 chilometri misti porteranno con un’ascesa il gruppo dei runners da San Quirico alla zona dei Runchitt: da qui comincia un lungo tratto sterrato in mezzo al bosco al termine del quale si entra nel centro del paese. La corsa sconfina in territorio di Cittiglio prima di riprendere a salire verso San Quirico che si raggiunge con un ultimo tratto di sterrato.

Il programma prevede il ritrovo alle 8 e la tradizionale “fotissima” sotto l’arco di partenza alle 8,30. Alle 8,45 spazio ai più piccoli con il Minigiro Overmach, mentre alle 9 ci sarà la partenza della gara, sia per il percorso lungo sia per il corto di 4,5 chilometri. I concorrenti del nordic walking partiranno invece alle 9,10. Le premiazioni sono previste dalle 10,30 in avanti.

La gara di Brenta è valida come 34° Trofeo Giuliano Pregnolato e come 28a Coppa Gianpiero Turuani. L’iscrizione degli adulti PdO e della gara Open è fissata in 4 euro, quella per gli under 15 in 2 euro.