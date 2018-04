Le università non devono formare solo pensatori

«Quello che serve oggi sono ricercatori industriali, mentre il sistema universitario italiano tende a formare pensatori». A parlare è Giovanni Floridi responsabile della ricerca e sviluppo alla Lamberti spa di Albizzate. Quello della chimica è un mondo che Floridi conosce benissimo sia sul piano accademico che su quello industriale. Dopo una laurea in fisica dei materiali a Perugia, un phd a L’Aquila e un post dottorato alla Federico II di Napoli, approda prima alla Donegani di Novara, azienda del gruppo Enichem, e poi alla Novamont, famosa per aver brevettato il Mater-Bi la plastica biodegradabile e compostabile a base di amido di mais e oli vegetali usata per i sacchetti dei supermercati e per tante altre applicazioni.

«La ricerca è fondamentale – spiega Floridi – e qui in Lamberti se ne fa tanta. Il problema che ha la chimica in Italia è il reperimento di alcune figure professionali. Un tempo c’erano gli istituti tecnici che ti davano una grande preparazione oggi quelli che entrano in azienda hanno conoscenze prettamente scolastiche e tocca a noi formarli come ricercatori industriali».

La questione che pone Floridi è dibattuta da tempo: quale deve essere il ruolo delle università? È un loro compito formare figure già pronte per l’industria oppure non lo è? E ancora, ci si deve accontentare di alcuni picchi di eccellenza, rappresentati dai cosiddetti pensatori, oppure avere uno standard complessivo più alto e generalizzato? «Credo che la vera missione sia elevare il livello medio – continua il manager della Lamberti -. Noi lavoriamo su progetti mirati con università italiane ed europee. Mentre le prime hanno come obiettivo principale la pubblicazione, quelle tedesche, per fare un esempio, no. Anzi tendono a rendere tutto meno difficoltoso e meno burocratico».

Paesi come la Germania, la Francia o gli Usa hanno da tempo capitalizzato la conoscenza, riconoscendo il valore di una collaborazione attiva tra università, ricerca e aziende. Cercare di collegare il più possibile il mondo accademico alla realtà in cui viviamo è una questione di impostazione culturale e come tale richiede tempo. Costruire infatti quello che gli economisti chiamano un ecosistema virtuoso che colleghi tutti i soggetti in campo è tutt’altro che semplice. «Le industrie come la nostra lavorano a progetti di ricerca in modo strategico partendo dai megatrend – conclude Floridi -. E non potrebbe essere altrimenti perché i grandi mutamenti sociali, tecnologici ed economici che durano in prospettiva sono quelli su cui bisogna investire».