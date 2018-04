Leonardo riparerà gli elicotteri australiani

Leonardo e il ministero della Difesa australiano hanno raggiunto un accordo per la realizzazione di un centro di riparazione e revisione di trasmissioni per elicotteri a Melbourne, in grado di fornire servizi di supporto per gli MRH Taipan (NH90) delle forze armate australiane, gli elicotteri militari NH90 di altri Paesi e ulteriori modelli civili. La struttura sarà realizzata presso un centro di supporto di Leonardo già esistente. L’avvio delle attività, con una durata di almeno 30 anni e con un team di 12 nuovi tecnici, è previsto per la metà del 2020.

L’investimento del Governo Federale nel nuovo centro ammonta a circa 16 milioni di dollari e sarà compensato da più ridotti costi di mantenimento per gli MRH Taipan nel restante ciclo di vita della flotta. Leonardo contribuisce con un importo di pari entità.