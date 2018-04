Liberitutti: il Cesvi in soccorso di bimbi trascurati o maltrattati

Cesvi lancia la campagna #Liberitutti, che dall’8 al 21 aprile si potrà sostenere con un sms o chiamata da rete fissa al numero 45535.

In questo modo si vuole accendere i riflettori sul fenomeno del maltrattamento e della trascuratezza dei più piccoli, intervenendo con un programma di sostegno in tre territori italiani, nelle città di Bergamo, Roma/Rieti e Napoli, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di trascuratezza, maltrattamento e abuso ai danni di bambini e adolescenti.

La campagna #Libertutti mira a sostenere concretamente le attività di questo programma: spazi d’ascolto per bambini e ragazzi, interventi specialistici per la cura del trauma, supporto ai genitori in condizioni di vulnerabilità, rafforzamento del ruolo della comunità e formazione di operatori specializzati.

Inoltre, per fare prevenzione tra gli adulti, Cesvi ha messo a punto il Decalogo #Liberitutti, in collaborazione con esperti, psicologi e psicoterapeuti specializzati. Uno strumento di prevenzione e informazione che propone, con un linguaggio semplice e chiaro, consigli pratici e spunti di riflessione alla portata di genitori ed educatori impegnati nel compito difficile di promuovere la crescita sana dei bambini.