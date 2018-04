L’ippoterapia, un percorso per diventare liberi

Il Centro di Rieducazione Equestre L’Arca del Seprio in occasione dei suoi 25 anni di attività, organizza sabato 12 maggio un incontro in programma alle 17.30 in Sala consiliare, a Villa Aliverti, in piazza San Rocco.

La dottoressa Danièle Citterio, presidente dell’Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre interverrà sul tema “Ippoterapia: un percorso per diventare liberi”.

Silvia Ferretti, presidente del Centro di riabilitazione equesta L’Arca del Seprio, parlerà dei 25 anni di attività dell’Arca del Seprio.

L’incontro è inserito nel programma di eventi collaterali della Fiera di San Pancrazio.