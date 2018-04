Luciano Bonetti in mostra al Museo Giuseppe Scalvini

Con “L’azione consapevole del gesto”, Luciano Bonetti si presenta al pubblico lombardo proponendo una corposa selezione di opere da lui realizzate tra il 1970 e il 2017. Le opere che daranno vita a questo percorso pensato per il Museo Giuseppe Scalvini di Desio, appartengono ai diversi cicli pittorici che compongono l’antologia pittorica dell’artista.

Le forme di Luciano Bonetti, sono forme tangibili rielaborate attraverso il pensiero. E’ quella di Bonetti una pittura che espone figure e luoghi e palesa nei colori la tessitura dei grandi maestri del Novecento. Luciano Bonetti usa il colore con ordinata modellazione, un’ordine che conferisce alla materia un’identita composita tutta da scoprire. Il chiasso di una civiltà scomposta in risposta al quale la voce delle mie tele fa risuonare il richiamo delle fantasmagorie che le popolano e che io dipingo per ricordare a me stesso e a chi le vedrà che “siamo qui e siamo reali” e che, grazie a cio, possiamo creare ogni possibile realtà.

E’ con questo monito che Luciano Bonetti ci invita a raggiungerlo Sabato 21 Aprile

per l’inaugurazione de “L’azione consapevole del gesto”, una mostra a cura di

Cristiano Plicato in programma al Museo Giuseppe Scalvini presso Villa Cusani

Tittorni Traversi a Desio. Durante il Vernissage e previsto un aperitivo di benvenuto e il concerto degli Hiraeth.

LUCIANO BONETTI

“L’azione consapevole del gesto”

21 APRILE 2018

Vernissage dalle Ore 18.00 a sera inoltrata

La mostra sara visitabile Venerdi – Sabato – Domenica

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Nei restanti giorni sara possibile visitare la mostra su appuntamento da concordare chiamando il 349.5134975. Ingresso libero.

MUSEO GIUSEPPE SCALVINI

presso Villa Cusani Tittoni Traversi Via Lampugnani 66 Desio (MI)

Tel. 0331.635753