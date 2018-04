Lunedì sera consiglio comunale, serata di mozioni e nuovi consiglieri

Si informa che il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 23 aprile, alle 21.00 nella sala consiliare del palazzo municipale.

Venti i punti all’ordine del giorno, consultabili qui, in gran parte mozioni e interrogazioni ma anche l’occasione per la surroga dei due consiglieri Matteo Tosi (Busto Grande) e Gianfranco Tosi (Lega Nord) che saranno sostituiti rispettivamente da Paolo Efrem e Matteo Guarneri.

Come sempre, il consiglio sarà trasmesso in diretta sulla web tv Enzo Tortora: per vederlo basta cliccare su Web tv Enzo Tortora in home page e nelle sezioni “La Città” e “Servizi on line”.