Lupus in fabula: la pittura analitica di Vicentini alla Nero 9 Gallery

Si terrà dal 10 aprile al 7 maggio, con inaugurazione il 17 aprile durante la Design Week “Lupus in fabula” dell’artista Giorgio Vicentini presso Nero 9 Gallery.

La mostra curata da Ilias Cocchi Pontalti presenta al pubblico una selezione dei recenti lavori del pittore, a cavallo tra astrazione e cromatismo, tra forme e scrittura grafica, che accompagnano lo spettatore in una narrazione visiva vibrante ma al contempo fluida.

La lunga ricerca estetica di Vicentini si concentra su elementi pittorici essenziali e il più possibile puri, che organizza in una personale sintassi visiva e dal quale ha origine un’opera dallo spazio profondo e assoluto. La scelta espositiva ricade in eleganti opere in bianco e nero, come i dittici “Appunti di volo” ed “Incontriamoci dove inizia l’orizzonte”, dove ogni linea, interruzione e sua ripresa acquisiscono forza e importanza vitale.

Una mostra interessante e affascinante arricchita dai lavori tridimensionali “Angolo privato”, lastre di polifoil plasmate dall’autore che invaderanno le pareti della galleria in un rapporto con il pubblico visivo e fisico, accogliente ed intrigante, in una perfetta armonia di arte e design.

LUPUS IN FABULA

A cura di Ilias Cocchi Pontalti

Dal 10 aprile al 7 maggio 2018

Inaugurazione 17 aprile ore 17.30

Nero 9 Gallery

www.nero9milano.com