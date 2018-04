Lutto per l\'associazionismo saronnese: si è spento Peppo Clerici

Grande cordoglio in città per la scomparsa di Giuseppe “Peppo” Clerici attivissimo nella vita cittadina e della frazione della Cassina Ferrara. Settant’anni Peppo era tra gli storici volti dell’Amor Sportiva: ha iniziato a collaborare negli anni Novanta ed è rimasto attivista fino a quando la malattia glielo ha permesso. Negli ultimi tempi gestiva, sempre con un sorriso, il bar della struttura di via Trieste. «È stato un esempio per tutti noi in Amor – spiegano dalla società – e come responsabile di segreteria era semplicemente meraviglioso nella professionalità oltre che naturalmente nella profonda umanità. Lascia un vuoto incolmabile in noi, ma al tempo stesso sarà sempre con noi e parte di noi in ogni iniziativa che organizzeremo e in ogni vecchio o nuovo tesserato che troveremo, perché tutti sono passati da lui e grazie a lui si sono fermati nella grande famiglia Amor Sportiva».

Ma non solo: Peppo cantava nel Coro Alpe: «Era una pietra miliare – ricordano dal sodalizio – oltre alla preziosa opera offerta per moltissimi anni, ha ricoperto anche la carica di presidente». Era un socio attivo del Cai di Saronno per il quale aveva gestito il rifugio di Macugnaga. Recentemente aveva anche iniziato a seguire uno degli orti urbani realizzati nel giardino di Casa Gianetti sempre alle Cassina Ferrara.

Sabato mattina alle 9,45 sono previsti i funerale alla Cassina Ferrara dove familiari, parenti e amici daranno l’ultimo saluto con la moglie e i 4 figli all’attivissimo saronnese.