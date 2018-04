M5s, palloncini gialli in Consiglio regionale per ricordare Casaleggio

La pattuglia regionale del Movimento 5 Stelle si è presentata a Palazzo Pirelli per la prima seduta del Consiglio regionale con i palloncini gialli con il proprio nome scritto sopra in pennarello, in omaggio a Gianroberto Casaleggio, anima e fondatore del Movimento.

Rientrano in Consiglio regionale Dario Violi di Bergamo e Andrea Fiasconaro di Mantova. Tra i volti noti del movimento arrivano in Lombardia due ex parlamentari del movimento, il milanese Massimo De Rosa e il bresciano Dino Alberti.

Al debutto nelle Istituzioni gli altri rappresentanti eletti; i milanesi Monica Forte, Gregorio Mammì, Nicola Di Marco e Luigi Piccirillo e il varesino Roberto Cenci. A rappresentare Cremona Marco Degli Angeli, Como Raffaele Erba, Pavia Simone Verni e Monza Brianza Marco Fumagalli.