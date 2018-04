“Maggio insieme” in Villa Truffini

Dal 2 maggio torna “Maggio Insieme” alla sua terza edizione con una serie di eventi organizzati dall’Associazione Donna Oggi con il patrocinio del comune di Tradate. Il ricco programma prevede conferenze, spettacolo, musica, danze, attività fisiche-olistiche e workshop. Tutti gli eventi ad ingresso libero sono aperti a tutti uomini e donne di ogni età.

Avremo il piacere di ascoltare le seguenti conferenze:

2 maggio Paola Porretti ginecologa “ENDOMETRIOSI…..parliamone”

4 maggio Claudio Clerici naturopata ”OMEOPATIA questa (s)conosciuta”

7 maggio Grazia Villa Avvocata “UNO STUPRO A PAGAMENTO: la prostituzione”

11 maggio, Miriam Gadaleta d.ssa in scienze storiche “DALLA DEA MADRE A DIO PADRE”

23 maggio Claudia Ossati counselor olistica “IL SILENZIO COMPLICE DELLA CREATIVITÀ”

24 maggio Ambra Durosini psicologa e mediatrice familiare “ESSERE NONNI: un’emozione intensa e singolare” con la partecipazione straordinaria della cantante Francesca Parrotta.

L’8 maggio alle ore 21 da segnalare lo spettacolo cabarettistico con Max Pieriboni, cabarettista di Colorado Autore e Attore TV

Il 5 – 9 – 12 e 14 maggio appuntamenti per provare e conoscere attività fisiche e olistiche:

Pilates, Yoga Do-Zen, Tonificazione, Tecniche di respirazione, in diversi orari il mattino, pomeriggio e sera. Il 9 maggio alle ore 20 TAI CHI all’aperto.

Il 5 – 12 e 22 maggio sono in programma incontri di gruppo, confronto e condivisione con le Costellazioni famigliari, il Cerchio delle Donne, Alimentazione, Energetica e Alchimia, Reiki.

E ancora il 25 e il 26 maggio workshop creativi non verbali a cura di Marta Zecchina e Chiara Cattaneo.

“Maggio insieme” si concluderà domenica 27 maggio con inizio alle ore 15.00 con un’importante kermess di danze in Piazza Mazzini di fronte al Municipio di Tradate.

Dopo le Danze Popolari del Mondo, per la prima volta a Tradate il FLASH MOB mondiale ONE BILLION RISING sulle note di BREAK THE CHAIN, la campagna globale per porre fine alla violenza contro le donne eseguita dalle ragazze dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Tradate preparate da Roberta Lovo.

Potete consultare il pieghevole con date e orari anche sulla pagina FB DonnaOggi Tradate o sul nostro sito donnaoggitradate.blogspot.it

Pieghevole 1

Pieghevole 2