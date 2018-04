Malore dopo aver bevuto un bicchiere di vino, anziano in prognosi riservata

Si sentono male dopo aver bevuto un bicchiere di vino in un ristorante di Marchirolo, sabato 14 aprile.

Una coppia di cittadini di Cunardo, marito e moglie, 76 anni lui, 74 lei, sono stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto del vino rosso sfuso in un locale.

L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Varese, la donna sta meglio. Non si conoscono le cause del malore, nè la sostanza che i due hanno ingerito. Sono in corso indagini per capirne di più.