Tra mamma e bambino non mettere il …ditino

Jonas e Mamme in Cerchio organizzano un incontro su un tema davvero interessante: “Tra la mamma e il bambino non mettere il dito, quando gli altri parlano troppo”. Interverranno la dottoressa Erika Minazzi, mamma, psicoterapeuta e presidente Joans Varese Onlus e la dottoressa Valeria Maiano, mamma, psicologa e vicepresidente Joans Varese Onlus.

L’incontro avrà luogo giovedì 19 aprile dalle 10 alle 12 nei locali che ospitano le Mamme in cerchio, in via Volta 44 ad Azzate. La partecipazione è libera e gratuita e si possono portare i bambini