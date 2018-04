Mamma e figlia investite in via Volta

Mamma e figlia sono state investite questa mattina, giovedì 12 aprile, in via Volta ad Azzate poco prima delle 8.

L’incidente è avvenuto a pochi metri dalla scuola primaria del paese: la mamma aveva lasciato l’auto nel parcheggio che si trova dietro la chiesa e di fronte alla cartoleria, poi ha attraversato la strada tenendo per mano la bimba di 8 anni. Da via Battisti saliva un’auto che si è trovata improvvisamente di fronte i due pedoni: mamma e figlia sono state colpite dalla macchina e sono cadute a terra.

Immediato l’intervento dell’Sos della Valbossa che le ha soccorse e trasferite, in codice giallo, all’ospedale di Gallarate: le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale gestione associata che hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico, a quell’ora piuttosto intenso.