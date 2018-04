Manifesti contro l’amministrazione. Molgora: “Offese inutili”

Cartelloni affissi in paese per attaccare l’amministrazione Molgora. Sono apparsi sulle bacheche in paese con una frase di denuncia: “L’amministrazione non ha mai comunicato ai consiglieri di minoranza la corrispondenza ricevuta al protocollo e a loro indirizzata”.

I manifesti sono firmati con i loghi delle minoranze: Angera doc, Angera Bene Comune, Angera Futura. In rosso sui manifesti campeggia la scritta “vergogna”.

«Avevo già risposto mesi fa ad una loro interrogazione sul tema – spiega in risposta il sindaco Alessandro Molgora -, per due lettere indirizzate a più soggetti e per ultimo destinatario un generico -ai consiglieri – senza nomi. Le lettere erano state indirizzate come posta interna ai soli uffici competenti, nella convinzione che come da prassi il mittente avesse provveduto a mandarla a tutti i soggetti in indirizzo e non che il primo destinatario avesse dovuto farsi carico di un ulteriore invio. Spiegavo loro che avrei comunque mandato una direttiva ai responsabili degli uffici perché facessero verificare nella posta in entrata se vi fossero dei riferimenti ai consiglieri e, nel caso, di inoltrare anche a loro eventuale posta. Cosa che ho fatto. Non vedo dove sta l’antidemocrazia e il motivo di cui vergognarmi, come pretestuosamente adducono i signori della minoranza”.