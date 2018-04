Manomesso il distributore di profilattici

Anni fa, nel 2003, l’acqua con presunte proprietà afrodisiache che sgorga da Cuvio andò nientemeno che in televisione alla corte di Maurizio Costanzo.

Ed è quindi una notizia che vale doppio quella dell’atto vandalico ai danni del distributore automatico di profilattici nei pressi di una farmacia, dispensatore del grande alleato di certi momenti garantiti da quel vigore assicurato – ma a parole – dall’alto tasso di selenio, che analisi avrebbero rivelato anni fa tra i minerali presenti in una antica fonte nei paraggi, da cui sgorga il prezioso liquido della vita.

Sta di fatto che lo sgarro – è proprio il caso di dirlo – è al vaglio dei carabinieri, che parlano non di furto, bensì di vandalismo: la cassetta contenente banconote e monete è stata divelta e lanciata in un giardino nelle vicinanze, poi qualche profilattico a terra, e niente più.

Ci sono due ipotesi al vaglio della giuria popolare presente nei bar del paese nell’ora dell’aperitivo.



Si è trattato di irrefrenabile bisogno di garantire adeguata protezione a particolari ed esuberanti appetiti, per giunta notturni, che hanno a che fare con l’acqua miracolosa? Oppure è l’opera di qualcuno alla ricerca di un originale copricapo per passare il resto della notte in maniera spensierata?

Non credendo alle favole, propendiamo per la seconda delle ipotesi.