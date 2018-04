“ManteniAmo la scuola”: grandi pulizie con bambini e genitori

Si è svolta sabato scorso la Giornata del ManteniAmo alla Scuola dell’ Infanzia di Ponte Tresa.

Galleria fotografica Pulizie di primavera alla scuola dell'Infanzia di Ponte Tresa 4 di 13

La manifestazione, nata nel 2010, ha coinvolto una ventina di bambini e più di trenta adulti tra genitori, coordinati da 2 rappresentanti di classe, nonni, insegnanti, soci, amministratori, amici e il Sindaco Massimo Mastromarino

Lo scopo del ManteniAMO è quello di sensibilizzare i bimbi e le loro famiglie a offrire il proprio tempo e il proprio lavoro per il bene della scuola. Questo è infatti lo spirito che contraddistingue l’asilo di Ponte Tresa, che, come altre scuole dell’infanzia paritarie del territorio, va avanti anche grazie al lavoro gratuito degli amministratori, che non percependo alcun compenso, permettono il funzionamento della scuola senza gravare sulle rette.

Alle ore 8,30, dopo una veloce colazione insieme, e la suddivisione in squadre con l’attribuzione dei compiti, si è dato l’avvio ai lavori con priorità alla parte esterna. Giardino, giochi, scoli raccogli acqua, pluviali, cappelletta, ecc., sono stati ripuliti e aggiustati grazie a piccole manutenzioni.

Alle 12,30, nel refettorio, dove solitamente mangiano i bimbi, è stato condiviso il pranzo: pasta al ragù, bruschette, prosciutto e formaggio, insalata e sott’aceti e torta alle mele e alle fragole; il pranzo è stato preparato dalla ex cuoca dell’asilo Maria Pozzetti e dalla sig.ra Tulia Motta, ex presidente del centro anziani.

I lavori sono terminati alle ore 16.30.

La manifestazione, sospesa negli scorsi due anni, a causa della mancanza di partecipazione, è stata ripristinata grazie al supporto di alcuni rappresentanti di classe e di alcuni genitori, che hanno voluto lanciare un messaggio per tutti: non si può solo criticare, ma bisogna lavorare insieme per la scuola. L’appuntamento è quindi per il prossimo anno!!!