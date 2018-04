La mappa delle buche nelle strade di Busto

Una mappa interattiva, per raccogliere tutte le segnalazioni delle buche che si sono aperte a Busto Arsizio su strade e marciapiedi. Un problema sentito anche in altre località, specie dopo le piogge delle ultime settimane.

L’idea è del consigliere Pd Massimo Brugnone: «Settimana scorsa mi hanno inviato un paio di foto di alcune strade di Busto Arsizio piene di buche. Non è la prima volta che mi capita, ma purtroppo in questi casi l’unica cosa che posso fare è preparare un’interrogazione e chiedere all’Amministrazione di intervenire. Questa volta però non mi sono accontentato. Risolveremmo il singolo problema, ma procedendo così non andiamo da nessuna parte».

Per questo Brugnone ha iniziato a documentare attraverso fotografie, caricandole poi su una mappa interattiva Google . È una mappa “partecipata”, a cui chiunque può contribuire: «Ho creato un modulo in cui in maniera molto semplice chiunque può segnalare la presenza di una buca nella strada o di un marciapiede rotto e di caricare anche una foto, così da inserirlo nella mappa interattiva».

Chiunque dunque può scattare una foto in strada e poi segnalare appunto attraverso il modulo Google (clicca qui), vale a dire una scheda in cui inserire i dati.