Marcello Morandini in mostra alla Galleria PUNTO SULL’ARTE. Organizzata in occasione della Varese Design Week, la mostra del grande artista, architetto e designer, prosegue fino al 5 maggio.

Galleria fotografica Marcello Morandini, mostra alla Galleria Punto sull'Arte 4 di 8

Non poteva esserci un momento migliore della Varese Design Week per tenere a battesimo la mostra personale di Marcello Morandini, nome internazionale (ma radicato a Varese) e personaggio unico nel panorama contemporaneo.

Il vernissage si terrà domenica 15 aprile dalle ore 16 alle 19 con la presenza dell’artista presso la Galleria PUNTO SULL’ARTE in Viale Sant’Antonio, 59/61 a Varese (Casbeno).

Per lui – artista, architetto, designer – la forma è un campo senza segreti. Nel suo lavoro il progetto e l’arte giocano di sponda, si fanno l’occhiolino, si sfiorano continuamente in opere che se appartengono a pieno titolo al campo dell’arte “grande” hanno comunque nel DNA la precisione del design; se invece fanno capo più direttamente al design, possiedono un respiro alto che le pone sempre molto vicino all’arte museale. Elegantissime, pulite, capaci di una bellezza che solo l’ordine possiede, le sue sculture evidenziano un’astrazione addomesticata attraverso giochi di geometrie perfette. Sono formule matematiche rese in tre dimensioni per deliziare lo sguardo, impeccabili minuetti dominati dal contrasto tra bianco e nero che catturano la nostra percezione in trappole optical.

La mostra è organizzata in occasione della Terza Edizione della Varese Design Week ed è visitabile fino al 5 Maggio.

Al piano superiore della Galleria PUNTO SULL’ARTE è inoltre possibile visitare l’esposizione collettiva, in continua trasformazione, degli artisti italiani e stranieri trattati in permanenza, tra cui Matteo Massagrande, Alex Pinna, Annalù, Federico Infante e Claudia Giraudo.

————————————

Marcello Morandini

Siamo Forma, Siamo Colore

Fino al 5 maggio 2018

Orari di apertura: Martedì – Sabato: h 10-13 e 15-19; Domenica 15 e 22 Aprile h 15-19

Catalogo con testo critico di Alessandra Redaelli

Contatti:

Galleria PUNTO SULL’ARTE – Viale Sant’Antonio, 59/61 21100 Varese

Tel. 0332 320990 – 366 2640256

Mail: info@puntosullarte.it

Sito internet: www.puntosullarte.it

Pagina Facebook: PUNTO SULL’ARTE

Pagina Instagram: puntosullarte