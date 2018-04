Marco Rodari ospite a “Uno sguardo sul mondo”

L’Associazione Pace e Convivenza di Sesto Calende continua il suo percorso di sensibilizzazione e informazione all’interno del ciclo “Uno sguardo sul mondo” con questa serata dedicata ad una riflessione sulle condizioni dei bambini che vivono in zone di guerra.

Nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, redatta nel 1924 dalla Società delle Nazioni a seguito delle devastanti conseguenze che la prima guerra mondiale aveva prodotto sui bambini, si affermano i diritti del bambino a vivere curato e protetto, i diritti allo svago e al gioco. Invece i bambini continuano ad essere le prime e più deboli vittime di ogni guerra.

Marco Rodari, il clown Pimpa, trascorre diversi mesi all’anno nelle zone calde del Medio Oriente, da Gaza a Bagdad, ad Aleppo, armato del suo naso rosso, il cappellino ad elica ed un pizzico di magia, cercando di portare attimi di gioia a bambini che vivono tra le macerie e le bombe, convinto che “un Bimbo a cui hai regalato la Meraviglia, sarà portatore sano di Pace.”

Con grande umanità e sensibilità e con la sua grande capacità comunicativa, accompagnerà attraverso i momenti di sgomento provato di fronte alle distruzioni materiali e alle sofferenze umane, ma anche di gioia quando si incontrano i sorrisi dei bambini e di sorpresa di fronte alla forza rigeneratrice di questi sorrisi.

Non sarà una serata dal taglio politico, non vogliamo indagare le ragioni delle guerre, di chi ha torto o di chi ha ragione. Guarderemo la guerra semplicemente da un punto di vista umano: cosa significa una guerra per chi la subisce?

Questa serata ci aiuterà a superare una certa assuefazione al concetto sterile di “guerra” a cui l’informazione ci ha purtroppo abituati, per recuperare il significato profondo e più umano di questa drammatica realtà a cui, dopo secoli e secoli di devastanti distruzioni e dolori, l’uomo si ostina ancora a far

ricorso per risolvere le controversie internazionali.

Marco Rodari fonda nel 2015 ,a Leggiuno, l’associazione “Per Far Sorridere il Cielo” – Claun il Pimpa – Onlus,” che ha l’obiettivo di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo.

Nel 2016 esce il suo libro “La guerra in un sorriso”, edizioni Sonitus, brevi racconti dei suoi viaggi che trasmettono “le emozioni e le dinamiche umane che si vivono sotto le bombe.”

L’appuntamento è in programma questa sera, venerdì 27 aprile, ore 20,45, a Sesto Calende in Sala Consigliare, Piazza Cesare da Sesto.