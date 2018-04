Margherita Oggero a Villa Puricelli

Un incontro con l’Autore davvero da non perdere. Domenica 15 aprile 2018 alle 18, a Bodio Lomnago, nella Sala Angelo Cafaro di Villa Puricelli, appuntamento con Margherita Oggero. La lunga esperienza di insegnante ne ha fatto una profonda conoscitrice dell’animo umano, sensibilità che ha riversato in una relativamente recente ma prolifica carriera letteraria iniziata nel 2002 con “La collega tatuata”.

Fra le sue opere è particolarmente da ricordare “Una piccola bestia ferita” ispiratrice della serie televisiva “Provaci ancora prof!” con Veronica Pivetti.

Nel 2016 ha vinto il Premio Bancarella con “La ragazza di fronte”.

L’evento, con la conduzione di Roberta Lucato, sarà l’occasione per presentare il suo ultimo libro: “Non fa niente“.

La serata è organizzata dall’associazione culturale Amici di Filippo in ricordo dell’amica Paola. Al termine una apericena e l’opportunità di una copia autografata dei libri della Oggero.