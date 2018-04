Massi sul manto stradale, chiuso un tratto della ss36

Anas comunica che a causa di alcuni massi caduti sul manto stradale rimarrà chiuso per tutta la giornata di oggi il tratto della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” compreso tra il km 126,555 e il km 126,700 in località San Giacomo Filippo in provincia di Sondrio. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.

Il personale Anas e delle Forze dell’ordine è in loco per le prime valutazioni e per provvedere in tempi brevi alla rimozione dei massi e al ripristino della circolazione lungo il tratto in piena sicurezza.

