Materna Luino-Creva: un aiuto per gli occhi dei più piccoli

La Presidente della Scuola Materna di Luino-Creva Carla Soma, a nome di tutto il CDA, delle famiglie e soprattutto dei piccoli ospiti della scuola, ringrazia il Presidente del Lions Club di Luino Alberto Frigerio e tutti i Soci per la sensibilità ancora una volta dimostrata.

Il Lions Luino infatti ha totalmente sponsorizzato la visita medico- oculistica per tutti gli alunni della scuola realizzando un service di grande importanza per la prevenzione dei disturbi della vista cui possono incorrere anche i bambini in tenera età. Insomma un service “tutto da vedere”!