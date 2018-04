Max De Aloe protagonista al Queen Elisabeth Stadium

l’Harmonica Summit indetto dal Ministero della Cultura di Hong Kong con il patrocinio dell’Unesco. L’armonicista Max De Aloe si esibirà martedì 1° maggio al Queen Elisabeth Stadium di Hong Kong perindetto dal Ministero della Cultura di Hong Kong con il patrocinio dell’Unesco.

Tre gli armonicisti da tre continenti che saranno sul palco: Max De Aloe dall'Europa, Cy Leo dalla Cina e l'americano Hendrik Meurkens che si alterneranno per dare vita ad uno spettacolo dedicato all armonica nel jazz. I tre solisti saranno accompagnati da un trio di jazzisti newyorkesi con Bob Mocarsky al pianoforte, Scott Dodd al contrabbasso e Willard Dyson alla batteria.

Per l’occasione oggi, lunedì 30 aprile, Max De Aloe terrà anche un Workshop di armonica cromatica per gli studenti cinesi presentando il suo Method for Chromatic Harmonica realizzato per la casa editrice statunitense Sher Music.