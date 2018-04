Per il mese della cultura arriva “R come infinito” di Sarah Pellizzari Rabolini

Presentazione del romanzo “R come infinito” di Sarah Pellizzari Rabolini, pubblicato da Edizioni del Loggione nella collana R come Romance.

Prosegue la rassegna “Il Mese della Cultura” organizzata dalla Pro Loco Fagnano Olona, con il patrocinio del Comune, con la Presentazione del romanzo “R come infinito” di Sarah Pellizzari Rabolini in programma venerdì 13 Aprile 2018 alle ore 21 presso la Biblioteca E.Biagi (sala polivalente al primo piano) in P.zza Matteotti alle ore 21. Dialoga con l’autrice Stefania Visentini. L’evento è organizzato in collaborazione con Bustolibri.com – Libreria Boragno di Busto Arsizio.

Giunta alla quarta edizione, la rassegna “Il Mese della Cultura” è organizzata dalla Pro Loco Fagnano Olona con l’obiettivo di promuovere una serie di manifestazioni in ambito artistico, culturale e letterario, per far conoscere autori e artisti locali ad una platea di amanti della Cultura.

«Siamo molto soddisfatti – commentano i volontari della Pro Loco Fagnano Olona – della partecipazione e del successo delle iniziative proposte nella prima parte del “Mese della Cultura”. Vedere tante persone in biblioteca per la presentazione del romanzo “Senza far rumore” di Riccardo Castiglioni e del fantasy “I Mondi Paralleli. Le 5 torri” di Letizia Paladino e constatare l’interesse suscitato in occasione della mostra “Tra Sogno e Realtà”, collettiva dei “Pittori Vedanesi”, e dell’esposizione personale di Elisabetta Neri “Riflessi del passato – Le figure femminili e l’architettura del Seprio” (visitabile al Castello Visconteo anche il 14 e 15 aprile) ci riempie di soddisfazione e ripaga del tanto lavoro e del tempo impiegato per organizzare l’intera rassegna».

La trama del romanzo: