Meteo avverso, il Cai rinvia le iniziative del weekend

Riprogrammata per domenica 6 maggio l’iniziativa del CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca per la visita alla mostra di piante medicinali preparata da Mario Vassuri, esperto naturalista, in occasione dell’evento “Garabiolo in fiore”. Le piane saranno esposte presso le piazzetta della chiesa di Garabiolo dalle 10 alle 17.

Riprogrammata per sabato 5 maggio l’iniziativa del CAI Luino con il patrocinio del Comune di Luino per una visita culturale accompagnata da Francesca Boldrini, ricercatrice storica, dal tema: La difesa di un confine e di un centro industriale: i manufatti centenari della “Linea Cadorna ” a Luino. Annullata l’escursione proposta dal CAI Luino in programma domenica 29 aprile con meta la cina Medeglia e monte Matro.