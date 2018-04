Meteo incerto, “Arcisate in fiaba” slitta a settembre

Le previsioni meteo per il fine settimana annunciano la possibilità di pioggia e questo ha fatto decidere agli organizzatori di “Arcisate in Fiaba” – previsto per questo weekend – di spostare la manifestazione a settembre.

“La leggenda del cuore di drago”, questo il titolo dell’edizione 2018 del suggestivo evento a base di draghi, ambientazioni medievali e giochi fantasy – si svolgerà dunque il 22 e 23 settembre.

«L’assessore alla cultura Del Comune di Arcisate e tutto il gruppo APE- amicizia per educare, vi danno appuntamento sin d’ora a questo evento che si svolge totalmente all’aperto e che solo se accarezzato da un cielo privo di pioggia, può rendere magica una giornata per grandi e piccini»