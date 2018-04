Mi Ami Festival, ecco la line up 2018

Continua ad arricchirsi la line up del 14mo MI AMI Festival, il festival organizzato da Rockit e Better Days a Milano il 25 e 26 maggio, quest’anno a tema #invitoalviaggio.

Dopo i nomi già annunciati, tra cui spicca la reunion dei Prozac+, Francesca Michielin, le date uniche estive di Ex-Otago e Tre Allegri Ragazzi Morti, Frah Quintale, Willie Peyote e Coma Cose, Colapesce e Maria Antonietta, arriva un ultimo gruppo di artisti a completare un programma come sempre eterogeneo e di livello assoluto.

A impreziosire la serata di venerdì 25 maggio arriva l’artista di Ivrea Cosmo. Habitué del festival, torna da headliner sul palco del MI AMI a cinque anni dalla sua prima apparizione con il tour di “Cosmotronic” che sta riempiendo grandi sale di tutta Italia. Particolarmente atteso sarà il set di Sick Luke, giovane produttore tra i più stimati della nuova scena rap italiana, già con Dark Polo Gang, Emis Killa, IZI e Tedua. Sarà accompagnato dalla compagna MARÏNA, presenterà materiale originale e spiegherà a tutti la sua idea di “new wave”.

Filo rosso di tutta l’edizione è come sempre il talento, in tutte le sue possibili sfaccettature: dal pop soul contemporaneo del talentuoso Masamasa fino al rap eritreo-milanese di Mosè Cov passando per la trap dei Tauro Boys, all’indie pop folk degli Oh! Pilot, e ancora il pop d’autore di Leo Pari, da tempo nella formazione live dei Thegiornalisti, che al MI AMI porterà uno specialissimo e unico disco set da tarda notte, fino alla lucida follia situazionista da “trentenni pelati” di Auroro Borealo. A dimostrazione del fatto che il MI AMI non perde mai la voglia di fare cose matte.

A chiudere le serate due speciali appuntamenti unici: venerdì 25 le luci del MI AMI illumineranno una sfida all’ultima parola di PoetrySlamming, poesia in clash curata da Paolo Agrati, mentre sabato 26 sarà lo scrittore e narratore Valerio Millefoglie a riassumere i due giorni del festival con una performance-reportage sonoro, un programma radio senza la radio, un vero e proprio blob festivaliero fatto di appunti, voci, interviste agli artisti e al pubblico, campionamenti e suggestioni raccolte sui palchi e tra il pubblico del MI AMI.

MI AMI 2018

#miamifestival / #invitoalviaggio

25-26 maggio – Idroscalo di Milano, c/o Circolo Magnolia

www.miamifestival.it

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Dopo gli early birds sold out in pochi giorni, sono disponibili fino al 24 maggio I biglietti giornalieri a 23€+dp.

I biglietti alle casse del festival costeranno 25€. Bambini fino a 12 anni (inclusi): ingresso gratuito. Abbonamenti a 40€ +dp in vendita fino al 24 maggio. LA TESSERA ARCI NON SERVE.