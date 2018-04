“Mi hanno tagliato il gas per un debito di 39 centesimi”

E’ un po’ come stare in campeggio: niente acqua calda, niente riscaldamento e cibi cucinati sul fornelletto. Solo che Luca, sua moglie e sua figlia non sono in una tenda ma sono nel loro appartamento di Saronno dove dal 10 aprile Enel Gas ha tagliato la fornitura del metano. Il motivo? Un debito di ben 39 centesimi di euro.

«Il taglio è stato effettuato per morosità ma io non ero a conoscenza, non avendo ricevuto tramite posta nessun sollecito» racconta Luca. L’importo da restituire a Enel Gas è di 253,92 euro, una cifra che Luca ha provveduto subito a pagare pensando forse di essersi perso qualche bolletta. Ed è stato con quel dubbio che quindi è andato a controllare sul sito dell’azienda scoprendo così di «vantare un credito da Enel Gas per 253,53 euro: quindi in sostanza mi hanno tagliato la colonna per un mio debito di 0,39 euro».

Un pasticcio al quale si è aggiunta un’odissea tra i vari operatori dell’assistenza clienti. Luca ha infatti contattato più volte il servizio clienti ma viene rimbalzato da un operatore all’altro e nessuno sa dirgli quando la fornitura verrà ripristinata. E così, nel frattempo, «per cucinare ci siamo attrezzati con un fornello da campeggio e per lavarci scaldiamo l’acqua sempre grazie a questo fornellino»