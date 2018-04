Micol Forti al Museo Maga

Domenica 15 aprile 2018, alle ore 17.00, nella sala degli Arazzi Ottavio Missoni del MA*GA di Gallarate, MICOL FORTI, direttrice della Collezione d’Arte Contemporanea dei Musei Vaticani, terrà una conferenza dal titolo Riconquistare il Novecento. Paolo VI e la Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani.

L’incontro, nuovo e ultimo appuntamento del ciclo Intorno a Kerouac, è uno degli eventi collaterali che accompagna la mostra Kerouac. Beat Painting, aperta fino a domenica 22 aprile 2018.

Nel 1963 sale al soglio pontificio Giovan Battista Montini, con il nome di Paolo VI. Una delle sue prime azioni da pontefice sarà convocare in Cappella Sistina, il 7 maggio del 1964, il mondo dell’arte contemporanea internazionale. Molte sono le questioni poste sul tavolo di quell’incontro. Numerose le domande e incerte le risposte. Grande il rischio di aprire nel santuario dell’arte universale, quali erano e sono i Musei Vaticani, una sezione dedicata all’arte del presente, ai dubbi e alle incertezze posti dagli artisti di diversa origine, razza, religione, credo, al loro rapporto con la trascendenza.

Una sfida politica e culturale, un progetto lucido e audace che ha nella capacità di essere “sulla strada”, a contatto con il presente, uno dei suoi principi guida. Micol Forti è studiosa di arte moderna e contemporanea e dirige la Collezione d’Arte Contemporanea dei Musei Vaticani.

Ingresso gratuito.

Intorno a Kerouac

Conferenza di Micol Forti

Riconquistare il Novecento. Paolo VI e la Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani

Gallarate, Museo MA*GA (via E. de Magri 1)

Domenica 15 aprile 2018, ore 17.00

Ingresso gratuito

Mostra

KEROUAC. BEAT PAINTING

Gallarate, Museo MA*GA

Fino al 22 aprile 2018

Orari: Lunedì chiuso. Martedì-venerdì, 10.00|13.00 – 14.30|18.30. Sabato e domenica, 11.00|19.00

E’ possibile visitare la mostra anche il lunedì e dal martedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30 solo su prenotazione: Tel. +39 0331 706091 – progettispeciali@museomaga.it; +39 0331 706031 – mostre@museomaga.it

Ingressi: € 7,00 intero; € 5,00 ridotto per studenti fino ai 26 anni, over 65, tesserati FAI – Fondo Ambiente Italiano e residenti in Gallarate;

Gratuito per i minori di 14 anni, disabili che necessitano di accompagnatore , accompagnatore del disabile; dipendenti MiBACT; accompagnatori e guide turistiche Regione Lombardia, 1 insegnante ogni 10 studenti, membri ICOM, soci AMACI; giornalisti accreditati, giornalisti con tesserino in corso di validità.

Informazioni: Tel. +39 0331 706011 info@museomaga.it www.museomaga.it